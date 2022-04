Imperia, bando “Estate INPSieme 2022”: domande entro il 22 aprile

Imperia. Fra quattro giorni il Bando Estate INPSieme 2022 chiuderà la possibilità di presentare domanda (termine domande alle 12 del 22 aprile). Gli interessati potranno presentare domanda ora ed evitare tempi più lunghi o problemi tecnici.

Per poter presentare domanda vi è una Guida Facile al Bando, disponibile a questo link: https://www.salescuolaviaggi.com/guida-facile-inpsieme/. Per poter partecipare al bando è necessario presentare la domanda, nel frattempo è consigliabile effettuare una preiscrizione per assicurarsi un posto in caso di assegnazione della borsa. La preiscrizione è libera e senza impegno. Ecco i link per effettuarla rispetto alle destinazioni presentate all’accreditamento:

◾ Destinazioni Scuole Superiori (Italia ed Estero):

https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-vacanzetematiche/

https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-estero/

◾ Destinazioni Scuole Elementari e Medie:

https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme/estate-inpsieme-italia/

Le graduatorie verranno pubblicate da INPS entro il 20 maggio 2022. Chi sarà il vincitore, dovrà caricare la documentazione relativa al viaggio scelto entro il 6 giugno 2022. Pertanto, si acceda al proprio profilo INPS ricordandosi di:

1) Avere SPID, CIE O CNS pronti

2) Avere l’ISEE aggiornata durante quest’anno 2022

3) Completare la domanda ricordandosi di confermare i passaggi di volta in volta. Si rammenta che per più fratelli è necessario presentare una domanda per ciascuno.

4) Sarà poi consigliabile orientare la propria preferenza per la destinazione in modo da garantirsi il posto nel caso di vittoria.

Ecco le destinazioni: https://www.salescuolaviaggi.com/estate-inpsieme. Tutti gli studenti, figli di dipendenti pubblici possono partire per l’Estero e l’Italia per un soggiorno estivo, senza pagare nulla in molti casi, con un costo quasi nullo negli altri casi, in relazione al proprio ISEE. Per domande o informazioni chiamare il numero di telefono 0541 1780200 oppure inviare una mail specificando nome e contatto telefonico a inpsieme@salescuolaviaggi.com.