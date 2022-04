Imperia, alla scuola edile il nuovo servizio di certificazione delle competenze IVC della Regione Liguria - Riviera24

Imperia. Dall’aprile 2019 la Scuola Edile di Imperia (SEI-CPT) è inserita nell’lenco degli enti titolati per l’erogazione dei servizi di IVC e la conseguente normativa di Regione Liguria. Il processo IVC (Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze) viene erogato con l’obiettivo di accompagnare il cittadino che abbia acquisito competenze, significative e dimostrabili, in ambito professionale o extra professionale fino all’eventuale certificazione delle stesse, mediante rilascio da parte della Regione Liguria di una specifica qualificazione. Tale servizio viene svolto in modo integrato con i sistemi educativi e formativi regionali, al fine di favorire lo sviluppo permanente delle competenze e di consentire agli utenti interessati di essere accompagnati nel percorso di riconoscimento delle competenze acquisite in diversi modi: dai percorsi formali a quelli non formali, agli ambiti informali.

Come avviene l’accesso al servizio? « L’utente, che si rivolge al nostro ente, accede ad una prima fase di verifica, dove una figura esperta – il tecnico di accompagnamento – ha il compito di valutare l’adeguatezza, rispetto alla possibilità di intraprendere con successo, il percorso di certificazione» spiega Francesco Castellaro, Direttore Area Formazione e Area lavoro dell’Ente. Queste le fasi della certificazione:

Identificazione delle competenze: il Tecnico di accompagnamento procede a supportare l’utente nella costruzione del dossier individuale e nella raccolta delle evidenze che comprovano le conoscenze e abilità possedute.

La Validazione: che verrà svolta – rispetto alla qualificazione e/o alle competenze individuate – attraverso specifici criteri, ricavabili dal Dossier individuale. Può essere previsto un colloquio tecnico con il candidato e se necessario, anche una prova pratica.

La Certificazione: Se la validazione ha dato esito positivo, sarà possibile accedere alla fase di Certificazione, tramite una Commissione regionale. A seguito di esito positivo della certificazione, verrà rilasciato un Certificato di qualificazione specifico.

Il Certificato di qualificazione rilasciato è uno strumento in più per accedere a un percorso formativo con il riconoscimento di crediti, per ricollocarsi nel mercato del lavoro, per dare un nome alle competenze acquisite e prenderne consapevolezza.

A breve partirà inoltre il progetto regionale “Ricostruire il mio futuro” rivolto ai lavoratori con disabilità che permette la partecipazione ad un percorso di certificazione di competenze dando la possibilità di fruire di una formazione breve individuale e personalizzata. La finalità è di promuovere l’utilizzo di metodi di valutazione e di misure che valorizzino i punti di forza e non solo le limitazioni delle persone con disabilità, certificando ciò che l’individuo è in grado di fare, al fine di facilitare l’ingresso o il rientro al lavoro.

«Il nostro Ente in qualità di soggetto attuatore supporterà con operatori certificati le persone disabili offrendo servizi personalizzati definiti in base alle loro diverse esigenze e caratteristiche personali finalizzati al conseguimento della certificazione IVC» conclude il direttore Castellaro.