Imperia, al via un corso di difesa personale dedicato alle donne

Imperia. Si è svolta lo scorso mercoledì 6 aprile presso l’Istituto G. Ruffini di Imperia, la prima lezione (teorica) del corso di difesa personale metodo MGA (Metodo Globale Autodifesa) dedicato alle donne. Il corso, articolato in un totale di 10 lezioni, è organizzato dall’associazione Ok Club di Imperia, che

forte di un’esperienza ventennale nel settore si mostra ancora una volta sensibile al tema della violenza nei

confronti delle donne.

Ad aprire la serata ad una platea esclusivamente femminile, il maestro Daniele Berghi e il presidente dell’associazione Ok Club Franco Viani. La serata ha visto come relatori la psicologa Elisa Dabroi e l’avvocato nonché vicesindaco di Imperia Giuseppe Fossati.

In un momento sociale come questo, in cui i femminicidi e le violenze (fisiche, psicologiche, economiche) verso le donne sono un fenomeno sempre più evidente e preoccupante, l’associazione Ok Club si impegna a promuovere l’importanza della capacità di agire e reagire, sia con l’acquisizione di tecniche pratiche e specifiche di autodifesa sia con la corretta formazione culturale e psicologica che vede come base l’aumento della propria autostima e la capacità di gestione. Le prossime lezioni, tutte di carattere tecnico e pratico saranno svolte presso la sede dell’associazione in via XXV Aprile 72 ad Imperia.