Imperia. Al via la seconda edizione del concorso letterario “Narratori in erba”, bandito dal Comitato San Maurizio, Ente Organizzativo Festival Cultura Mediterranea e Città di Imperia nell’ambito della XXI “Fiera del libro” che si terrà dal 3 al 6 giugno 2022.

Il concorso è rivolto a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e a tutti i bambini e ragazzi compresi in questa fascia di età, che vogliono cimentarsi in modo individuale. Le scuole possono partecipare al concorso con l’intera classe o con gruppi di alunni della stessa. Per questa edizione il tema del concorso è quello a cui si ispira la Fiera del Libro, quale spunto per i “Narratori in erba” che si vogliono proporre per creare Fiabe o Racconti: “Senza parole: l’altra comunicazione”.

La pittura, il fumetto, la musica e l’arte teatrale dunque, in tutte le loro poliedriche sfaccettature, saranno argomento dominante dei lavori che dovranno pervenire per il Concorso 2022, che sarà suddiviso in tre Sezioni. Non si accettano testi manoscritti; le opere, comprese del titolo, non devono essere firmate e le due copie, corredate dall’illustrazione, si devono inserire in una busta con il solo indirizzo di invio o consegna e la sezione cui si vuole partecipare: il termine di consegna è stabilito per il 30 Aprile 2022.

Per maggior informazioni è possibile consultare il sito www.edizioniantea.it Per contatti o informazioni: 349 6690868 – 347 1550668. La premiazione avverrà, presumibilmente, Sabato 4 Giugno alle ore 11 presso lo Spazio “Senza parole” allestito in zona ancora da stabilirsi , nell’ambito della Fiera del Libro e le Opere vincitrici troveranno spazio per essere proclamate.