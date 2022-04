Imperia, al via il bando di gara per la gestione delle spiagge libere atrezzate. Ecco quali - Riviera24

Imperia. Il comune di Imperia ha aperto il bando per l’affidamento di concessione della gestione delle spiagge libere attrezzate. Si tratta di una procedura che vede la suddivisione in cinque lotti, nello specifico: Borgo Marina per un canone annuale di € 3.373,44, importo stimato della concessione annuo € 150.000,00; Borgo Foce per un canone annuale € 3.373,44, importo stimato della concessione annuo € 90.000,00; Borgo Prino passeggiata lungomare Colombo, per un canone annuale € 1.940,78, importo stimato della concessione annuo € 130.000,00; Borgo Prino passeggiata lungomare Colombo, canone annuale € 1.432,66, importo stimato della concessione annuo € 40.000,00; Borgo Prino Giardini Dante, per un canone annuale € 3.373,44, importo stimato della concessione annuo € 30.000,00.

La durata del contratto è di 4 anni e il valore stimato della concessione per l’intera durata, compresa eventuale proroga di un anno, è il seguente: Lotto 1 € 750.000,00, Lotto 2 € 450.000,00, Lotto 3 € 650.000,00, Lotto 4 € 200.000,00, Lotto 5 € 150.000,00 per un totale di € 2.200.000,00.

La procedura di aggiudicazione è aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei soli componenti tecnico-qualitativi. Il termine per il ricevimento delle offerte è il 29 aprile 2022 h. 11.00. L’apertura delle offerte avverrà in prima seduta 29 aprile 2022 h. 11,30 presso il Comune di Imperia.Tutte le informazioni per la partecipazione sul sito del comune nel portale “Appalti”.