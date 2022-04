Imperia, al centro del consiglio comunale i lavori pubblici, la piscina e l'esenzione di imposta di soggiorno per i cittadini ucraini - Riviera24

Imperia. Domani, mercoledì 13 aprile alle ore 17.00 torna a riunirsi il consiglio comunale di Imperia. Saranno 10 i punti all’ordine del giorno e toccheranno diverse sfere degli ambiti dell’amministrazione cittadina.

Lavori pubblici, la loro programmazione, gli acquisti e l’aggiornamento saranno presentati dall’assessore Ester D’agostino insieme al riconoscimento dei debiti fuori bilancio del 2022 per il settore.

Si torna a parlare di piscina e della proroga per l’affidamento del servizio di gestione del complesso natatorio della Felice Cascione e del “decreto rilancio” illustrato dall’assessore Simone Vassallo.

Il vice sindaco Giuseppe Fossatti introdurrà il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da una richiesta di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per adempimenti svolti per conto del comune, la determinazione di tariffe per il rimborso spese di ricerca e copia atti amministrativi e la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativo ad un immobile sito in regione Baitè.

Infine l’assessore Giribaldi introdurrà la proposta irrevocabile di acquisto di un locale in piazza Ulisse Calvi, l’esenzione all’imposta di soggiorno dei pernottamenti effettuati dai cittadini ucraini e la concessione del servizio di noleggio dei monopattini elettrici sul territorio del comune.