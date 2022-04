Imperia, acqua non potabile in zona Torrazza

Imperia. E’ stata emessa questa mattina l’ordinanza urgente da parte del sindaco Claudio Scajola per la non potabilità dell’acqua a causa del superamento dei valori di parametro stabiliti per legge, riscontrati nell’acquedotto civico.

A seguito delle analisi batteriologice effettuate dall’Asl1 dell’acqua prelevata in zona Torrazza, con l’ordinanza del sindaco la società Rivieracqua è tenuta a verificare il tratto di rete interessata e di interdire momentaneamente l’utilizzo pubblico dell’acqua presso la fonatana situata nell’area, fino a nuove disposizioni.