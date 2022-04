Imperia, 47 strade da rimettere in sesto: in consiglio comunale approvata la pratica - Riviera24

Imperia. Inizia con un minuto di silenzio per ricordare il partigiano Tom il consiglio comunale di Imperia di questa sera.

Presentati dall’assessore Ester D’Agostino la programmazione, gli acquisti e l’aggiornamento dei lavori pubblici, insieme al riconoscimento dei debiti fuori bilancio del 2022 per il settore. «Un aggiornamento del piano triennale, necessario per due motivi: i dati sono stati sia aggiornati in merito al PNRR sia perchè è stato inserito il piano degli asfalti per 2 milioni e 700mila euro. Abbiamo deciso di intervenire su strade gravemente disestate. Sono 28 nelle frazioni e 19 nel centro. Per questo progetto è stato elaborato il capitolato dove sono state inserite le varie specifiche. I lavori saranno eseguiti anche nei periodi notturni per dare meno disagi ai cittadini». I punti in questione sono stati tutti approvati all’unanimità.

Si è tornato a parlare anche della piscina e della proroga per l’affidamento del servizio di gestione del complesso natatorio della Felice Cascione e del “decreto rilancio” illustrato dall’assessore Simone Vassallo. «La richiesta di proroga da parte della Rari Nantes evidenziava necessità di recuperare gli anni persi perché a causa della pandemia non è si è potuto sfruttare a pieno l’impianto natatorio. Anche altri comuni hanno concesso proroghe simili: ricordiamo a tal proposito che una buona parte degli impianti sportivi italiani hanno riconsegnato le chiavi alle amministrazioni». L’avvallo del consiglio comunale per la proroga è stato di tre anni.

Il vice sindaco Giuseppe Fossati ha introdotto il riconoscimento del debito fuori bilancio di 6.700 euro derivante da una richiesta di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per adempimenti svolti per conto del comune, oltre alla determinazione di tariffe per il rimborso spese di ricerca e copia atti amministrativi. Approvata anche la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativo ad un immobile sito in regione Baitè.

Gli ultimi punti del consiglio comunale sono stati presentati dall’assessore Fabrizia Giribaldi, tra questi la proposta irrevocabile di acquisto della tabacccheria in piazza Ulisse Calvi al prezzo di 60mila Euro. «Il nostro piano di alienazione consente di accettare questa offerta. Riteniamo che il prezzo sia congruo e chiedo al consiglio di modificare e consentire la vendita con modalità di trattativa privata».

E’ stata discusa anche l’esenzione all’imposta di soggiorno dei pernottamenti effettuati dai cittadini ucraini: «Una piccola pratica ma importante per non assoggettare all’imposta di soggiorno i cittadini che sono ospitati in strutture ricettive. Chi è ospitato dallo Stato non le paga e vorremmo assimilare alle stesse condizioni anche eventuali altre strutture che offrono il soggiorno nella nostra città i profughi, esentandoli dall’imposta fino al 31 dicembre».

Infine l’assessore Laura Gandolfo ha introdotto la concessione del servizio di noleggio dei monopattini elettrici sul territorio del comune: «La sperimentazione ci ha decisamente soddistatti. chiediamo la concessione di 4 anni con la proroga per ulteriori 4, prevedendo clausole idonee per la sicurezza di chi utilizza i monopattini e dei pedoni come il blocco in zone pedonali e sui marciapiedi. La gara sarà aperta secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa».

Infine gli auguri di buona Pasqua del sindaco Claudio Scajola: «ai nostri cittadini, a chi soffre le pene di una guarra ingiusta in Ucraina, l’augurio è che si raggiunga una pace giusta nel rispetto della volontà delle popolazioni che abitano in quel territorio e del diritto internazionale. Ad Imperia abbiamo accolto alcuni di loro e diversi bambini ucraini insieme a bambini che sono in città per immigrazione da altri Paesi e che vivono difficoltà, saranno con noi il giorno di Pasquetta. In quella occasione si aprirà il parco di San Leonardo e tutti i cittadini sono invitati con le loro famiglie dalle 11 di mattina fino a sera. Che possa essere la prima occasione di ripresa di rapporti fra le persone dopo la pandemia. Buona Pasqua a tutti»