Imperia, 150 carte prepagate per i beneficiari del reddito di cittadinanza - Riviera24

Imperia. Alcuni beneficiari del redditto di cittadinanza residenti a Imperia avranno una formitura di carte prepagate da utilizzare per provvedere alla spesa presso i supermercati Basko.

Saranno infatti 50 le carte prepagate del valore di €50,00 e 100 le carte prepagate del valore di €25,00 per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, al fine di contrastare la povertà delle persone e nuclei familiari beneficiari di reddito di cittadinanza.

Le carte potranno essere utilizzate nei punti vendita BASKO per acquistare generi alimentari ed altri articoli, ad esclusione delle carte regalo e delle carte prepagate quali ricariche telefoniche.

Il Comune di Imperia è beneficiario di una quota del “Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà” in base alla quale ha deciso predisporre l’acquisto delle tessere per un importo totale di €5.000,00.