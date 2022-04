Sanremo. Il sanremese Gianluca Mager parteciperà al Barcelona Open, in programma dal 16 al 24 aprile in Spagna.

Il tennista di Sanremo, dopo aver preso parte all’Atp Challenger Sanremo e al Masters 1000 Montecarlo, torna in campo per l’Atp 500 di Barcellona che andrà in scena sulla terra rossa iberica.

Mager alle qualificazioni del Barcelona Open Banc Sabadell dovrà affrontare Pedro Sousa.