Il Roca Team si guadagna Gara 5 - Riviera24

Monaco. È adesso il momento in cui tutto è possibile. Gara 5, dove non c’è più ritorno, nella bolgia del Pireo, mercoledì 4 maggio, e dove tutta la pressione sarà sulle spalle dell’Olympiacos, dopo che il tiro della vittoria di Sloukas ha danzato sul ferro ed è uscito, dopo che il Roca Team ha giocato una partita degna di una squadra da Final Four.

Non conta a questo punto il risultato , il 78-77 che tiene viva la serie, conta l’intensità e la concentrazione messa in campo dai monegaschi, conta la partita pressoché perfetta giocata a livello di squadra, quella che ad esempio ha saputo mascherare i buchi difensivi di Motiejunas o la scarsa vena di altri giocatori, conta essere sempre stati dentro la serie.

Non ci piace particolarmente parlare dei singoli, ma stasera il livello di gioco di Mike James, l’esperienza infinita di Thomas, la classe di Bacon e l’energia di Hall e Lee hanno sorretto il Monaco sotto i colpi dei greci, l’hanno aiutato a non perdere il filo del discorso ed a trovare la strada della vittoria.

I dettagli avevano condannato il Roca Team in gara 3, i dettagli lo esaltano in gara 4, specie una difesa attenta ed una gestione migliore della palla ; ma la gestione più importante è stata quella della componente emotiva, nervosa che poteva pesare come un macigno sulle spalle dei monegaschi ed invece non ha lasciato particolari segni.

Sotto gli occhi di Kevin Durant la gara non è mai calata in intensità, vivendo sempre su un equilibrio che nessuno è mai riuscito davvero a rompere, finendo poi decisa da grandi giocate individuali.

E ora si va a gara 5, e qui più che la tecnica o gli schemi conterà saper gestire una pressione che monta di ora in ora, potendo godere del vantaggio di giocare avendo nulla da perdere, con la testa libera e il pallone leggero; sarà l’Olympiakos a dover fare i conti con la necessità di dover vincere di fronte al suo pubblico, ma col tarlo di aver già perso una clamorosa gara 2. Perché Monaco ha già dimostrato di saper vincere al Pireo, ha già dimostrato di saper giocare quattro partite diverse, adattandosi di volta in volta a quanto gli avversari proponevano. Se dovessimo provare ad immaginare quello che aspetta il Roca Team in gara 5, diremmo una partita a scacchi, mosse e contromosse, tutte da leggere, ed una costante ricerca di vantaggi da trovare e sfruttare, sempre sul filo del massimo equilibrio.

La difesa greca, altissimo livello, contro l’altrettanto valido attacco monegasco; Bartzokas contro Obradovic, Mike James contro Sloukas, a simboleggiare due filosofie opposte che alla fine si attraggono. Qualunque cosa succeda, chiunque vinca lo farà con pieno merito ed avrà diritto al rispetto di tutti; per quello che riguarda il Monaco, la cosa certa è che abbiamo vissuto una stagione incredibile, importante e che nulla resterà intentato per prolungarla fino a Belgrado. E vinca il migliore!

Marco Ghisalberti Streambasket.com

Segui l’Eurolega su www.streambasket.com