Il Roca Team di Basket cede nel finale - Riviera24

Monaco. Il diavolo sta nei dettagli, dice un vecchio proverbio. Ieri sera i dettagli hanno determinato il corso di una partita che il Monaco ha prima giocato alla pari, poi ha perso, poi ha riacciuffato in extremis per poi alla fine cedere per 83-87 alla maggiore esperienza dell’Olympiacos.

E il diavolo stasera ha le sembianze di coach Bartzokas, che nel primo tempo ha giocato una partita a scacchi contro i monegaschi, con una cura incredibile su ogni difesa, con un’attenzione ed un’intensità che prima hanno impedito qualsiasi puntata in avanti del Roca Team e poi lo hanno ingabbiato nello schema voluto dai greci. Nessuna squadra ha costruito nei primi due quarti un dominio e un controllo evidenti, ma questo equilibrio ha costruito nel secondo tempo la premessa per la vittoria dei greci.

Un’esecuzione migliore delle piccole cose ha fatto sì che il terzo quarto, con un parziale di 26-17 portasse la partita in direzione del Pireo e costringesse il Roca Team ad una serie di rientri sempre più costosi in termini di energie fisiche e mentali per una squadra con rotazioni sempre più corte.

Ricucire un divario di 15 punti a metà dell’ultimo quarto, addirittura passare in vantaggio di 1 punto non è servito ai monegaschi a vincere la partita, perché nel finale il gap di freddezza ed esperienza a questi livelli ha fatto pendere la bilancia dalla parte dell’Olympiacos, che dalla linea della carità ha chiuso i conti e la partita.

Il Monaco e coach Obradovic non hanno nulla da rimproverarsi o da rimpiangere, perché hanno dimostrato di poter giocare alla pari anche dal punto di vista tattico contro una squadra esperta ed attrezzata e, altrettanto, hanno dimostrato di saper rispondere agli allunghi greci non una ma diverse volte.

Adesso la serie è arrivata al primo snodo, con l’Olympiakos che venerdì ha la possibilità di staccare il biglietto per Belgrado e con il Monaco che si giocherà tutte le sue carte per arrivare a gara 5 al Pireo.

Abbiamo assistito a tre partite diverse, ma probabilmente la chiave di volta sarà riuscire a mantenere un’intensità alta per 40 minuti; se dobbiamo sbilanciarci, il Roca Team dovrà essere sempre lucido ed efficace in attacco, e selezionare con estrema attenzione le scelte di tiro, unico metodo per superare la difesa dei greci che senza dubbio è tra le migliori mai viste in Eurolega.

Dettagli, appunto, ma decisivi perché qui si gioca un basket che esige la massima attenzione e la massima preparazione di ogni singola fase delle partite. Siamo al livello dove le ambizioni della società e la qualità del roster volevano essere e non ci possono essere esitazioni nell’affrontare questa decisiva e storica gara 4. Comunque vada, il Monaco è la prima squadra proveniente dall’Eurocup a fare i playoff di Eurolega e questo è un risultato storico: non esistono limiti, tutto quello che verrà sarà comunque un grande traguardo.

Il Roca Team ha già dimostrato di poter battere i greci a casa loro, quindi questa serie è completamente aperta: bisogna battersi fino in fondo, con la fiducia nei propri mezzi ed il doveroso rispetto verso gli avversari. Venerdì vivremo un altra serata di grande basket e di grandi emozioni, non mancate!

Marco Ghisalberti Streambasket.com

Segui l’Eurolega su www.streambasket.com