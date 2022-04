Il Roca Team ai playoff, il sogno è realtà

Principato di Monaco. È vero, è tutto vero, settimo posto in stagione regolare e storica qualificazione ai playoff di Eurolega, prima volta per il Roca Team e prima volta per una squadra che proviene dall’Eurocup.

Quello che poteva essere un obiettivo troppo ambizioso, specialmente dopo il difficile avvio di stagione è diventato un traguardo raggiunto con una notevole prova di maturità di tutto il gruppo, dalla Società ai giocatori, ed anche ieri sera ne abbiamo avuto un esempio chiaro. Perché poteva essere la classica partita dei saldi di fine stagione, in cui la squadra con la pancia piena lasciava il campo e la vittoria all’avversaria fuori dai giochi, ed invece il Roca Team non è caduto nella trappola dei berlinesi, non ha accettato la sfida a campo aperto e a bassa intensità difensiva che è la tattica prediletta dai ragazzi di Coach Israel Gonzales e ha comunque imposto il suo gioco e la sua difesa di squadra, ovvero il motivo principale di questa qualificazione storica.

Con pazienza Monaco gioca la sua partita, ed anche nella serata di scarsa vena di Mike James riesce a non accorgersene e a trovare altri protagonisti che reggono la scena alla grande. Come ripetuto più volte, è la prima stagione in tanti anni che vediamo l’americano di Portland non forzare nelle serate storte, ma mettersi al servizio della squadra, è questo lo rende un giocatore ancora più importante.

Ieri sera Dwayne Bacon ha dato spettacolo, mettendo un enorme punto esclamativo con una schiacciata squassante in testa al malcapitato Koumadije, giocatore di 220 cm e che si ritrova immortalato per sempre in un poster tra i più belli di questa stagione; oppure come non ricordare il contributo di Motiejunas, chirurgico da sotto con una varietà di conclusioni che lo

rendono, a nostro parere, il centro più dotato di mezzi tecnici in Eurolega.

Una squadra con mentalità ed approccio giusti, con la faccia giusta come si dice in gergo, e questa faccia è quella di Coach Obradovic, il cui rinnovo è dato per sicuro, una filosofia di gioco che ha dato frutti evidenti.

Difesa di squadra e ruoli chiari, rotazioni ben definite e controllo del gioco sono le basi tecniche su cui è stato impostato il lavoro del tecnico serbo e che saranno fondamentali nel turno di playoff contro i greci dell’Olympiacos, squadra tetragona ed arcigna, con nessuna concessione ai fronzoli e dotata tra le altre cose di un asse play-pivot Sloukas-Fall magari inusuale ma di rara efficacia complessiva.

Vedremo anche un grande duello tra le panchine, perché i due coach sono entrambi poco propensi ad esibizioni istrioniche e fanno della misura e della calma ( sempre apparente, perché la pressione è enorme) la loro cifra distintiva. Bartzokas, il coach dei greci è uno dei migliori allenatori di Eurolega, e la sua squadra pur partita senza I favori del pronostico ha compiuto un cammino veramente importante, culminato col secondo posto finale.

La sfida sarà dura, nessuno si risparmierà, ma questo è quello che il Roca Team ha fortemente voluto, inseguito e raggiunto : qui non ci sono più scuse, o dubbi, bisogna dare tutto e di più. Si parte dal 19 aprile, noi ci saremo.

Marco Ghisalberti Streambasket.com. Segui l’Eurolega su www.streambasket.com.