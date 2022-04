Il Riviera Mazzu batte il Volley Imperia per 3-0

Imperia. Con la vittoria per 3 set a 0 sul Volley Imperia proprionell’ultima giornata di campionato, le ragazze del Riviera Mazzu approdano al primo posto in classifica. Con estrema soddisfazione il presidente del Riviera Volley esprime soddisfazione per aver raggiunto il primo traguardo facendo i complimenti alle giocatrici e tecnici. Il riviera -mazzu è un progetto tra il Riviera volley Sanremo e la scuola Mazzuchelli.

«Unire le forze ha portato ad un primo traguardo, ma è solo l’inizio sia per le due società sia per il gruppo. Ora c’è una seconda importante fase, dove con la consapevolezza delle capacità dovremmo ancora dimostrare il nostro valore con avversarie competitiv , quindi è solo una partenza».

Nell’ultima gara la vittoria ha portato al primo posto in classifica il Riviera, contro il volley Imperia nell’under 14 femminile, girone A.