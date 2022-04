Il Rallye Sanremo ritorna a partire dal Casinò - Riviera24

Sanremo. Finalmente si sono accesi i motori da gara del 69° Rallye Sanremo. Il via è scattato alle 14 dalla pedana di Corso Imperatrice di fronte al Casinò per affrontare la corta Power Stage di Vigne di Bajardo.

Dopo la prova televisiva, importantissima perché regala ai più veloci punti importanti per il campionato, i concorrenti torneranno a Sanremo per un riordino di 40 minuti e un parco assistenza di 30 minuti, a partire dalle ore 15.40 negli spazi della Vecchia Stazione. Poi scatteranno per il duplice passaggio su Vignai (14,23 km) e Bignone (10,51) inframmezzato da un riordino e parco assistenza a Sanremo alle ore 18.30 a Sanremo prima di concludere la giornata alle 21.15 nel parco riordino notturno alla vecchia stazione.

Stamattina, alle 8 di venerdì 8 aprile, i concorrenti hanno però prima effettuato il test delle vetture da gara sui quasi tre chilometri dell’asfalto di San Romolo. Il miglior tempo dello Shake Down è stato siglato con 1’58” da Giandomenico Basso e Craig Breen, che hanno preceduto Stefano Albertini, 1’58”4 con altri quattro concorrenti sotto il muro dei due minuti: Scattolon (1’58”8), Rusce (1’59”2), Andolfi (1’59”6) e Ciuffi 1’59”9. Tempi significativi, certo, che cominciano a dare un’idea di cosa succederà in gara, anche se qualche concorrente si è probabilmente nascosto nella pretattica, come De Tommaso (2’00”1) e Crugnola (2’01”4).

La giornata di sabato 9 aprile prevede invece la partenza dal parco assistenza alle 8.30 per il passaggio sulle prove di Passo Teglia (9,17 km) Langan (19,00 km) Semoigo (7,36 km), tornare a Sanremo alle 12,45 per riordino e parco assistenza, quindi ripetere le tre prove speciali, scendere a Sanremo dove alle 17.30, sulla pedana di Corso Imperatrice, verranno festeggiati i vincitori della gara e tutti quelli che hanno percorso i 461,89 km della gara e si sono confrontati sui 112,81 chilometri delle undici prove speciali.

Parco assistenza aperto alla passione. I cambiamenti della normativa Covid hanno permesso di aprire il parco assistenza agli appassionati che potranno vedere da vicini i loro beniamini e i meccanici al lavoro, in parco assistenza, presentando il Green Pass base all’ingresso degli spazi della Vecchia Stazione e indossando la mascherina per tutto il tempo in cui stazionano in quest’area.

Rallye di Sanremo 2022

Lo scorso anno andò così:

68° Rallye Sanremo: 1) Breen-Nagle (Hyundai i20 R5), in 58’25”6; 2) Crugnola-Ometto (Hyundai i20 R5), a 4”8; 3) Andolfi-Savoia (Škoda Fabia R5), a 12”8.

68 Rallye Sanremo – classifica Junior: 1) Casella Siragusano (Ford Fiesta Rally4), 1.05’32”4: 2) Vita-Bosi (Ford Fiesta Rally4), a 8”; 3) Rosso-Ferrari (Ford Fiesta Rally4), a 50”4.

Rally Partenza Arrivo 69° Rallye Sanremo Corso Imperatrice Venerdì 8 aprile, ore 14.00 Corso Imperatrice Sabato 9 aprile ore 17.30

Tutte le informazioni su tutte le gare del Rallye Sanremo sono reperibili sul sito www.rallyesanremo.com.