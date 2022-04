Rallye pronto per il ritorno all’Europeo, il patron del Sanremo: «Edizione 2022 test importante»

Sanremo. E’ pronto per tornare grande il Rallye di Sanremo, ai nastri di partenza della sua 69^ edizione che prenderà il via ufficialmente domani, alle 14, sotto il Casinò Municipale. A confermalo è il patron Sergio Maiga che stamattina da Palazzo Bellevue, insieme all’assessore al Turismo del Comune Giuseppe Faraldi, ha presentato l’edizione 2022 come un “test” importante in previsione dell’atteso e sperato salto di categoria.

«Ci stiamo lavorando. Vediamo di far bene per farci giudicare positivamente dai nuovi promoter del campionato europeo (WRC Promoter con sede a Monaco, gli stessi del mondiale, ndr). A Sanremo sono arrivati dei supervisori proprio per valutare la nostra organizzazione, – spiega Maiga -. Oltre all’aspetto tecnico, per raggiungere questo obiettivo sarà imprescindibile il sostegno in compartecipazione di tutti gli enti interessati: il Comune di Sanremo, che già ci appoggia e protegge, e di Regione Liguria».

«Al via ci sono 140 equipaggi. Abbiamo ritrovato i passi del Teglia e di Colle Langan che la Provincia di Imperia ha riasfaltato di recente. Il Sanremo sarà il primo rallye d’Italia del post Covid: proprio ieri la federazione, a seguito di mia richiesta urgente, ha liberalizzato la presenza del pubblico sul tracciato. Avevamo scommesso sul ritorno della manifestazione tra la gente, programmando la pedana di partenza sotto il Casinò. Scommessa vinta».

Al Rallye 2022 parteciperanno anche due piloti del campionato mondiale. Si tratta dell’irlandese Craig Breen, già campione del WRC Super 2000, e del norvegese Mand Osterg. Entrambi guideranno le rispettive vetture, riportando nelle strade dell’entroterra il rombo spettacolare delle macchine del campionato del mondo (nel 2021 si erano affacciate quattro Hyundai ufficiali).

L’indotto generato dall’evento motoristico per la città è stimato in 3500 presenze tra equipaggi e pubblico. L’accesso al parco chiuso sarà l’unico ad essere limitato dall’uso obbligatorio della mascherina e il possesso del green pass. Per il resto liberi tutti, ma attenzione massima all’aspetto sicurezza. Nel weekend alle porte sono in programma altri due eventi legati allo sport: il torneo di Tennis ATP in corso presso il circolo della Foce, quello del rugby in programma a Pian di Poma, pista d’atletica. Sabato sono attese un altro migliaio di presenze per il primo Pride della storia cittadina. A ottobre si sentirà parlare ancora di motori con il rallye storico.

«L’interesse dell’amministrazione nel sostenere il Rallye di Sanremo è evidente. Ci sono già stati i contatti con Regione Liguria per quanto riguarda il ritorno dell’Europeo, – chiosa l’assessore Faraldi -. Il primo passo era valutare l’aspetto tecnico organizzativo. Ora l’organizzazione ci dice che tecnicamente si può fare. Vediamo di andare avanti per riuscire a trovare l’unità d’intenti che ci vuole per raggiungere nei prossimi anni il salto di qualità».

69° Rallye Sanremo, pronto ad accendere i motori per una due giorni di entusiasmo rallistico

La gara “moderna” torna a essere separata dallo storico (come da consuetudine) portando nel Ponente Ligure i protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, ritrovando il Teglia e riproponendo il Colle Langan. A fianco della gara tricolore ci sarà il tradizionale Sanremo Leggenda, concentrato nella giornata di sabato 9 aprile, e l’ECO Rallye Sanremo riservato alle vetture ecologiche. Motori accesi dalle ore 14,00 di venerdì 8 aprile.

Tutto pronto per l’edizione numero 69° del Rallye Sanremo, in programma da giovedì 7 aprile (con il pomeriggio dedicato alle verifiche tecniche, che proseguiranno nella mattinata successiva) a sabato 9 aprile quando la manifestazione terminerà alle 17.30 sul palco arrivi in Piazzale Adolfo Rava. Il rallye della sarà valido come seconda prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, e come prova di apertura dell’Alps European Rally Trophy. Superata buona parte dell’emergenza Covid, il Sanremo “moderno” torna a separare i suoi destini dalla gara storica (in programma a ottobre) avendo come corollario il tradizionale Sanremo Leggenda (giunto alla 14esima edizione), e il 4° ECO Rallye Sanremo per le vetture ecologiche.

Il 69° Rallye Sanremo prenderà il via venerdì 8 aprile alle 14.00 dal parco assistenza posto nei piazzali della Vecchia Stazione, per andare ad affrontare la corta prova televisiva di “Vigne di Bajardo” di 2,27 km seguita da un riordino e parco assistenza alla Vecchia Stazione. Per poi tornare sulle montagne alle spalle di Sanremo per le classiche speciali di Vignai (14,23 km) e Monte Bignone (10,51 km) da percorrere due volte. I concorrenti torneranno a Sanremo alle ore 21,15 con 51,75 km di prove speciali alle spalle che stileranno la classifica della prima giornata. Sabato 9 aprile tappa altrettanto intensa con due passaggi sulle prove speciali che hanno fatto la storia del Sanremo: Passo Teglia (9,17 km), il Colle Langan (19,00 km) e Semoigo (7,36 km) prima di tornare a Sanremo alle 17.30 dopo aver percorso nelle due giornate 462,06 chilometri di cui 122,81 suddivisi in 11 prove speciali.

“Come è nostra tradizione, abbiamo voluto dare un’impronta particolare a questa edizione del Sanremo” afferma Sergio Maiga, che guida lo staff che organizza la gara. “In particolare questa edizione presenta il recupero della speciale del Passo Teglia e si torna sugli asfalti del Colle Langan, dopo anni di degrado della strada che non permetteva il transito delle vetture da rally”.

Concentrato nella giornata di sabato 9 aprile il 14° Sanremo Leggenda che porterà i suoi concorrenti a inseguire gli equipaggi del CIARS tricolore scattando dalla Vecchia Stazione alle ore 11,15 e farvi ritorno per le premiazioni alle 19,40 dopo essersi confrontati con il doppio passaggio sul Teglia, Colle Langan e Semoigo. Il “Leggenda” misura 260,48 km di cui 63,00 di prove speciali. Due tappe invece per il 4° Sanremo Eco Rally che prenderà il via sabato pomeriggio alle 15,30 dal parco assistenza della Vecchia Stazione seguendo i protagonisti del campionato tricolore sulle speciali di Vignai e Bignone. Sabato via alle ore 12,40 per misurarsi con un singolo passaggio sul Teglia, Colle Langan e Bignone al seguito delle vetture del Leggenda, per poi anticipare tutti e riscendere a Sanremo per le premiazioni finali alle 16,25 in pedana.

Tutte le informazioni su tutte le gare del Rallye Sanremo sono reperibili sul sito www.rallyesanremo.com

(In copertina una vettura WRC a Sanromolo per l’edizione 2021)