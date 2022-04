Il Pd di San Lorenzo e Santo Stefano raccoglie farmaci per L'Ucraina - Riviera24

Sanremo. Scrive il segretario di circolo Alberto Giorgini «Come circolo PD di Santo Stefano al Mare e San Lorenzo al Mare vogliamo esprimere la nostra solidarietà e vicinanza al popolo ucraino attraverso una raccolta farmaci. Chiunque volesse contribuire dovrà recarsi presso una delle farmacie della zona, in particolare noi come circolo ci appoggeremo alla Nuova Farmacia Levà di Arma di Taggia.

I farmaci quindi dovranno essere portati presso Finim Studio a Santo Stefano al Mare, che si trova al numero 40 del Lungomare Cristoforo Colombo, ed in seguito verranno da noi donati alla Croce Rossa di Santo Stefano al Mare che si occuperà del trasporto in Ucraina. L’elenco dei farmaci necessari per la popolazione è presente in allegato.

Inoltre vista la sofferenza dei bambini e delle donne che riescono a scappare dalla guerra riteniamo che occorra dare da parte dell’amministrazione comunale alcuni segnali di disponibilità ad una accoglienza diffusa dei profughi, magari riorganizzando le strutture presenti sul territorio e attualmente non in uso. Auspichiamo una partecipazione numerosa ed estesa a questa iniziativa che rappresenta un forte segnale di amicizia con il popolo ucraino».