Il manager sanremese Tommasini a “Linea Verde”, focus sulla produzione di grano in Italia - Riviera24

Sanremo. A “Linea verde”, storico programma di Rai1, oggi è intervenuto in qualità di manager alimentare Sergio Tommasini, imprenditore sanremese e ceo di Airone Seafood. Focus del suo intervento la produzione dell’olio di girasole e del grano in Italia che, con la recente guerra in Ucraina, sta destando molti interrogativi.

«Tutti abbiamo notato nelle ultime settimane un rincaro dei prezzi e un mancato reperimento di materie prime dovuto anche al delicato momento che stiamo vivendo. Tutto questo non ci deve allarmare. Per quanto riguarda l’olio di girasole i grandi produttori sono Ucraina e Russia che insieme fanno il 60% della produzione mondiale. L’Italia ne produce solo 135mila tonnellate e oggi ne vediamo la mancanza a livello di supermercati. Per quanto riguarda invece il grano. Ne vengono prodotti 750 milioni di tonnellate all’anno e l’Italia ne produce 8milioni, che hanno una buona resa vista la sua qualità, soprattutto nel sud Italia, nella piana di Foggia».

Proprio per quanto riguarda la produzione di grano la situazione in Italia sta cambiando e non in senso negativo, ma con un importante incentivo, come spiega Tommasini: «Non dobbiamo allarmarci, perché nelle ultime settimane abbiamo visto che il Governo ha dato la possibilità di ampliare la produzione italiana a livello di grano e un ritorno alla sua coltivazione: in tanti si stanno riconvertendo a questo settore proprio per dare una mano alla produzione Nazionale».