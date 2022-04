Il Ligorna batte la Sanremese, mister Roselli: «L’organizzazione di squadra ha pagato ma ancora non siamo matematicamente salvi»

Sanremo. Il Ligorna si conferma ammazza-grandi a Genova. Biancoblù autori di una prestazione di altissimo livello, capaci di superare la Sanremese per 4-1 in casa. Festa negli spogliatoi con tutta la dirigenza e obiettivo molto vicino.

Nei primi minuti è un monologo biancoblù. Al 7′ è Donaggio a bucare la porta matuziana con uno stacco di testa, portando così in vantaggio i suoi. Avversari che provano a rifarsi sotto nel primo tempo senza però riuscire a bucare la porta. Ad inizio secondo tempo ancora Donaggio, sempre di testa, supera l’estremo difensore avversario e regala il doppio vantaggio ai suoi. Valagussa con una botta dal limite accorcia al 51′ ma è solo il canto del cigno. Prima Cericola in diagonale al 65′ e poi Gomes su rigore all’86′ regalano ai ragazzi di Mister Roselli una vittoria dal peso specifico altissimo.

«È stata una grande emozione perché era da un po’ che non segnavo. Ci tenevo a trovare il goal e ci tenevamo a vincere perché sapevamo che oggi era fondamentale per la salvezza. Avendo giocato l’anno scorso a Imperia era un mezzo derby ancora per me. E quindi sono contento ma soprattutto per la vittoria della squadra». E’ il commento di Luca Donaggio.

«Questa vittoria vale tantissimo perché comunque, essendo ex Imperia, è come se fosse stato un mezzo derby per me. Posso solo che ringraziare la squadra perché abbiamo fatto una partita devastante. Siamo riusciti anche a soffrire. Diciamo che manca un punto per la salvezza matematica. Andiamo a Caronno, sappiamo che è una partita tosta e faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Il mister dice che sono un guerriero? Ogni squadra in cui vado devo sempre lottare. Sempre» – dichiara Paolo Scannapieco.

«Questo risultato è importantissimo perché forse possiamo dire di essere quasi salvi. Era una squadra che fino ad oggi giocava per andare in serie C e quindi di una difficoltà anche molto alta ed è andata molto bene. Con il cambio di mister sono stato messo un po’ da parte ma appena c’è stata l’opportunità mi sono fatto trovare pronto e oggi forse ho dato una bella dimostrazione» – dice Filippo Atzori.

«Ligorna ammazza-grandi, devo dire che quest’anno ci siamo tolti delle soddisfazioni incredibili. La partita con il Novare, quella di oggi, con il Varese, con il Chieri, anche certi pareggi come quello contro il Derthona, veramente abbiamo fatto vedere chi siamo. Siamo soddisfattissimi. Era una partita complicata, loro si giocavano il tutto per tutto e noi volevamo i tre punti per avere la quasi certezza della salvezza. Quindi i ragazzi oggi si sono superati, così come lo staff e chi non ha giocato. Queste partite le vinci con il lavoro settimanale. Si fanno tanti sacrifici ma queste partite ti ripagano di tasti sforzi» – afferma il presidente Saracco.

«Non so se ci si esalta con le grandi ma so che è una sofferenza, la Sanremese credo abbiamo preso due pali. Ci voleva una grandissima partita per fare il massimo e anche un po’ di fortuna. Certo, il risultato è un po’ eclatante, forse non proprio rispecchia l’andamento della partita. Ma sulla vittoria del Ligorna credo non ci siano dubbi. Dopo quindici giorni, volevo andare a casa perché non riuscivo a fare capire alcune cose e alcuni concetti a questi ragazzi. Per fortuna il primo mese non abbiamo giocato, ci vuole tanta fortuna in tutte le cose. Se no sarebbe stato tutto più complicato. Dopo un mese, hanno capito che correndo di meno e lavorando meglio giocavano un po’ meglio. Con la lucidità i giocatori pressappoco si assomigliano quasi tutti. Non siamo dei grandi fenomeni e dunque questa organizzazione di squadra ha pagato ma ancora non siamo matematicamente salvi. Dunque, almeno fino alla prossima dobbiamo lottare» – commenta mister Roselli.

Ligorna – Sanremese (4-1 1-0)

Ligorna: Atzori, Calcagno, Placido, Scannapieco, Bacigalupo (87′ Silvestri), Raja (76′ Lala), Brunozzi (72′ Lipani), Cericola, Cipolletta, Donaggio (70′ Gomes), Garbarino A. A disposizione: Colleoni, Botta, Gerbino, Salvini, Casanova. Mister: Roselli.

Sanremese: Malaguti, Bregliano (46′ Valagussa), Mikhaylovshiy, Giacchino (46′ Scalzi), Anastasia, Gagliardi (46′ Pantano), Vita (46′ Cinque), Gemignani (46′ Aita), Nossa, Larotonda, Conti. A disposizione: Bohli, Maglione, Piu, Pellicano. Mister: Andreoletti.

Arbitro: Raineri di Como.