Il Ligorna affronta la Sanremese, mister Roselli: «Allenatore molto bravo e alcuni giocatori fuori categoria» - Riviera24

Sanremo. Secondo derby ligure in pochi giorni per il Ligorna, avversario quest’oggi in serie D contro la Sanremese. Da un lato i biancoblù, reduci dal convincente pari casalingo contro il Vado lo scorso weekend. Dall’altro i matuziani, la cui rincorsa alla capolista Novara è stata rallentata domenica scorsa dal pari contro il Bra.

Questo è il commento di mister Roselli sugli avversari: «Ho visto alcuni loro filmati. Hanno un allenatore giovane e bravo, così come quattro/cinque giocatori che c’entrano veramente poco con la categoria. Il nostro obiettivo è quello di fare meglio possibile in quanto, comunque, le partite sono difficili per chiunque».

«Abbiamo recuperato Lala, il quale è entrato qualche minuto domenica con il ginocchio che va meglio. Silvestri l’abbiamo portato domenica, così come lo porteremo domani per vedere se può giocare e per prepararlo alla gara di domenica a Caronno. Domani entrerà solo se ci sarà bisogno, non vorremmo rischiarlo» – dice sulla condizione della squadra.