I gruppi "Rivoluzione Etica"e "No green pass Imperia"organizzano la marcia delle libertà da Bordighera a Ponte San Ludovico - Riviera24

Bordighera. Una marcia di pace domenica 10 aprile da Bordighera a Ponte San Ludovico per un messaggio di pace, interiore ed esteriore, è l’iniziativa lanciata dal gruppo “Rivoluzione etica” e il gruppo “No green pass Imperia“.

Un appuntamento a cui parteciperà anche l’ex Magistrato Paolo Sceusa e che da piazzale del Capo a Bordighera porterà a Ponte San Ludovico a Ventimiglia.

«La marcia delle libertà vede come punto di ritrovo piazzale del Capo alle ore 10.00 e proseguirà poi per imboccare la “retta via”, proseguendo fino alla frontiera. Sono 17 km di marcia in un percorso non semplicissimo e che presenta qualche difficoltà. Chi preferisce può raggiungerci in altri punti o direttamente all’arrivo» comunicano i portavoce dei rispettivi gruppi, Diego Costacurta e Lucia Canepa.



«E’ una marcia pacifica e simbolica – come sottolineano dal gruppo – che avverrà in tranquillità assoluta per la pace».