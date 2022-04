Il fumetto ligure “The Professor” approda su Lanciostory

Genova. Il fumetto ligure “The Professor” approda a Lanciostory. Da sabato 23 aprile, per quattro uscite, la storia a colori di The Professor “Nistarim” sarà in edicola sulle pagine di Lanciostory (primo numero il 2455), la nota rivista settimanale di fumetti nata nel 1975. Una nuova avventura nazionale, dunque, per un fumetto nato in Liguria, dalla mente e dalla fantasia del genovese Andrea Corbetta.

Ma ripercorriamo i passi più salienti di questa avventura editoriale. Un’avventura cominciata nel 2016. La scommessa editoriale di The Professor è partita da Genova nel 2016, e da subito ha avuto l’apprezzamento della “Peter Cushing Appreciation Society UK”. Una miniserie di sei albi a cadenza bimestrale uscita tra l’ottobre 2016 e il novembre 2017, in formato bonellide, distribuita a livello nazionle per conto di Erredi Grafiche Editoriali. La seconda vita di The Professor cominciata con “Nistarim” vede radicali cambiamenti rispetto alla serie da edicola, partendo dal formato 30×21 cm. e schema di tavola con gabbia alla francese fino al reboot parziale del personaggio. Nistarim a cui seguirà una seconda avventura che verrà distribuita a fine 2022, son prodotti da GARAGE11 autoproduzioni con il sostegno diretto dei lettori. A febbraio 2022 è andata in stampa la versione colore di Nistarim in edizione cartonata che verrà riproposta sulle pagine delle famosa testa Lanciostory edita da Aurea Editoriale.

La trama di “Nistarim”. Il trafugamento del Tanakh Nero da parte di un’antica setta satanica dal luogo dove era segretamente nascosto, rompe un equilibrio secolare e dà inizio a uno scontro implacabile nella Londra vittoriana. Il professor Benamin Lowe, docente dell’University College London e conoscitore dell’occulto, insieme a due illustri compagni, cercherà di impedire che angeli caduti, demoni e la loro corrotta stirpe sulla Terr, portino le tenebre tra l’umanità. Ma potrebbe essere troppo tardi. Soggetto, sceneggiatura, editing di Roberto Leoni. Disegni di Riccardo Innocenti. Colorazione tavole di Sara Colella. Lettering di Andrea Cuneo. The Professor è un personaggio ideato da Andrea Corbetta.

Chi è The Professor. Benjamin Lowe nasce a Praga il 26/05/1841 da genitori ebrei sefarditi, di cui rimane orfano in tenera età. Moshe Karo (1815-1880), rabbino della sinagoga di Bevis Marks, lo porta a Londra e lo affida a una coppia di coniugi londinesi, Mr. and Mrs. Fisher, che lo adottano e lo crescono come figlio loro. Oltre all’educazione e alla scolarizzazione britannica, Lowe viene educato e avviato da rabbi Karo alla conoscenza della religione ebraica, della Cabala, nonché delle varie religioni e dei vari insegnamenti esoterici. Conosce il chassidismo, ma si avvicina all’haskalah, l’illuminismo ebraico. A 22 anni, consegue l’MD degree e va in Cina come medico del governo. Raggiunge il maggiore Gordon a Songjiang, di stanza lì per domare la ribellione dei Taiping e negli avvenimenti della presa di Suzhou (1864) Lowe resta ferito gravemente alla mano sinistra. Questa gli viene amputata e sostituita da una protesi di legno che porterà per alcuni anni, finché non gli verrà sostituita con una protesi “meccanica” fornitagli da rabbi Karo. Rientrato a Londra e congedatosi con onore dall’esercito, Lowe consegue l’MA in filosofia e teologia al Manchester New College affiliato dell’UCL seguendo i corsi di Martineau e qualche anno dopo aggiunge il cognome famigliare Lowe a quello adottivo Fisher. Benjamin è solito portare con sé un bastone da passeggio animato che usa con buona scherma e, all’occorrenza, se la cava con la boxe e il tiro con la pistola. È un gran consumatore di caffè nero e forte e, moderatamente, di assenzio. Non ha un legame sentimentale fisso e condivide la sua casa, vicina all’UCL, con Furio, un mastiff regalatogli cucciolo da un nobile napoletano. Ha una governante, ottima cuoca, che si prende cura di lui e delle sue cose, ma che abita in una casa poco distante: la signora Paterson, vedova di un sergente maggiore dell’esercito britannico, morto d’infarto.

Ambientazione. La seconda metà dell’Ottocento e l’Inghilterra vittoriana avvolta dai fumi delle sue contraddizioni sono l’epoca e l’ambiente in cui si muove il professor Love. Sotto la patina di un periodo rigoglioso, all’avanguardia nell’industria, nella finanza e nella fotografia, si celano le scomode verità di un mondo sordido in cui dilagano sfruttamento, povertà, prostituzione e malavita. In questo contesto socio-culturale prendono vita le avventure di “The Professor”, che si districa tra corruzione e perbenismo, sentimento e ragione, magia, misticismo e scienza in un’atmosfera gotica inquietante.