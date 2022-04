Il capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile visita Regione Liguria e i profughi ucraini - Riviera24

Genova. Visita questo pomeriggio del capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile Fabrizio Curcio in Regione Liguria. Prima tappa la residenza Santa Dorotea in via Liri dove sono ospitati attualmente 75 profughi, di cui 30 bambini e di questi 16 con patologie oncologiche, seguiti, per le terapie, dall’Istituto Gaslini. Un’occasione per consegnare ai bambini le uova pasquali.

Insieme alla residenza Riviera, a Savona, la struttura in Albaro è stata tra le prime ad essere allestita da Regione Liguria per far fronte all’accoglienza, per un totale di 175 posti letto. A queste due si aggiungono i 114 posti negli appartamenti di proprietà di ARTE messi a disposizione da Regione e 237 posti negli alberghi liguri di cui 150 su Genova, 47 su Savona, 20 su Imperia e 20 sulla Spezia che sono stati individuati grazie al bando regionale.