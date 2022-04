Il 22 aprile Taggia consegna la cittadinanza onoraria a Lino Banfi - Riviera24

Taggia si prepara ad accogliere a braccia aperte l’attore Pasquale Zagaria in arte Lino Banfi per la consegna della cittadinanza onoraria. L’onorificenza gli verrà conferita venerdì 22 aprile alle 11.30 presso Piazza Chierotti.

«Siamo davvero onorati di poter ospitare Lino Banfi – dichiara con grande entusiasmo il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio – in uno dei luoghi a lui particolarmente cari. Banfi ha trascorso proprio qui la sua giovinezza custodendo ancora oggi un limpido ricordo di una parte importante della sua vita».

Banfi infatti ha svolto il servizio militare presso l’ex Caserme Revelli rimanendo quindi molto legato al territorio ligure.

La cerimonia del 22 aprile sarà un vero e proprio momento di festa. Lino riceverà l’abbraccio di tutta la comunità, con in testa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

E’ curioso ricordare come l’idea di conferirgli la cittadinanza sia nata da una amabile chiacchierata tra Lino e il presidente Toti nel corso della quale è emerso tutto l’amore e l’affetto che Banfi nutre per il nostro territorio. L’assessore regionale Marco Scajola ha poi contattato il sindaco Conio ed è proprio da lì che è nata l’idea della consegna della cittadinanza onoraria.

«Lino Banfi – dichiarano il presidente Giovanni Toti e l’assessore regionale Marco Scajola – è uno dei più importanti attori della commedia italiana, è un piacere poter ricambiare l’affetto che nutre per Taggia e per la Liguria conferendogli la cittadinanza onoraria».

L’evento in piazza Chierotti vedrà la proiezione di video che ripercorreranno la grande e ricca carriera dell’attore. Non mancheranno inoltre le sorprese e i momenti dedicati alle curiosità. L’evento verrà presentato dal conduttore e showman Gianni Rossi. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà presso Villa Boselli.