I ragazzi della “Dante Alighieri” di Sanremo incontrano ricercatori di Unige, Scuola di Robotica e Istituto Italiano di Tecnologia - Riviera24

Sanremo. Grandi eventi alla “Dante Alighieri”, plesso della secondaria di I grado del Comprensivo Sanremo Centro Ponente: i ragazzi che frequentano il PON di Robotica educativa hanno avuto l’occasione di incontrare esperti e ricercatori dell’Università di Genova (Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei sistemi), di Scuola di Robotica e dell’Istituto Italiano di Tecnologia, facenti parte del gruppo di ricerca “Nao to know”: Filippo Bogliolo, Michela Bogliolo, Gianluca Pedemonte, Giulia Pusceddu, Francesco Rea, Giulia Belgiovine.

Il progetto di ricerca è mirato a comprendere come si pongano insegnanti ed alunni nei confronti dell’interazione con un piccolo robot umanoide e nei confronti dell’uso di tale robot in contesti di apprendimento. Ai ragazzi sono state proposte due diverse attività, precedute e seguite da un questionario anonimo mirato a raccogliere dati sull’approccio degli studenti con Nao. Anche i docenti che seguono l’attività e il percorso di formazione su Nao con “Scuola di Robotica”, Gianna Molina e Antonino Ioppolo per la secondaria e Alessandra Savona del plesso “Rubino”, hanno risposto ad un questionario relativo all’approccio col robot.

E’ stata davvero un’esperienza significativa, un progetto di ricerca che coinvolge oltre 20 scuole sul territorio nazionale ed un’occasione per docenti e alunni, altamente motivante e coinvolgente; stimolo, inoltre, per una sempre maggiore conoscenza delle potenzialità della robotica educativa e, in particolare, del piccolo robot Nao, che fa parte della dotazione.