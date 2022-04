I fiori recisi di Sanremo protagonisti a Euroflora - Riviera24

Sanremo. Con oltre 30.000 steli tra fiori recisi e fronde, e con l’allestimento dello stand realizzato in collaborazione con il Comune di Sanremo, anche il Mercato dei fiori di Sanremo è protagonista a Euroflora, la più importante rassegna floreale italiana in programma fino all’8 maggio ai Parchi di Nervi.

Euroflora è da sempre riconosciuta a livello mondiale come strumento di sostegno e di promozione internazionale per il settore florovivaistico. La più spettacolare delle manifestazioni floreali d’Europa, a cadenza triennale e giunta alla dodicesima edizione, per la seconda volta si svolge all’aperto nei parchi e nei Musei di Nervi.

I fioristi della scuola Sanremo Italian Stile hanno creato ed esposto coloratissime composizioni floreali ispirate alle opere d’arte della Galleria d’Arte Moderna all’interno del polo dei musei di Nervi. Insieme al Comune di Sanremo e al Distretto Agricolo Florovivaistico della Liguria, il Mercato dei Fiori ha quindi partecipato alla creazione dello stand e dell’aiuola di duecento metri quadri nella quale sono in mostra le produzioni floreali tipiche del ponente ligure.

Il Mercato dei Fiori ha fornito una grande varietà di fiori e fronde tra cui ranuncoli, papaveri, anemoni, garofani, strelitzie, bonuccella, asparagus, eucaliptus, ruscus e salice. Sono poi state create le “bottoniere”, le piccolissime composizioni che hanno ornato gli abiti degli oltre 700 partecipanti alla cena di inaugurazione dell’evento che si è svolta a Palazzo Ducale.

La Regione Liguria, con la sua collettiva che ha visto il coordinamento del Distretto Florovivaistico della Liguria e la collaborazione con il Mercato dei Fiori di Sanremo nonché con la squadra di maestri fioristi Flor.i.st. capitanata da Marco Introini, ha partecipato sia ai concorsi d’onore che a quelli estetici risultando l’esposizione che si è aggiudicata il maggior numero di riconoscimenti. Ancora una volta è stata riconosciuta la qualità del prodotto floricolo sanremese che ha contribuito al successo della Regione Liguria che in questi primi giorni di esposizione ha ricevuto più di cinquanta riconoscimenti tra i quali il primo premio tra i concorsi estetici per la più ricca, più variata e più artistica presentazione di fiori recisi di alta qualità, primo premio per il gruppo più bello e numeroso di piante di orchidea fiorite di ogni tipo e qualità artisticamente presentate e il primo premio nella categoria fiori, fronde e foglie recisi.

Le composizioni artistiche allestite nella GAM hanno conquistato la giuria, grazie alla maestria e alla professionalità della squadra di fioristi guidata da Marco Introini, Sabina Di Mattia e Rudy Casati, già giudici nel concorso per la realizzazione dei bouquet del Festival di Sanremo. I professionisti del fiore hanno saputo valorizzare il fiore reciso reciso di prima qualità, dai tradizionali ranuncoli fino ad arrivare alle piante grasse fornite dal Mercato dei Fiori di Sanremo. Euroflora è visitabile fino a domenica 8 maggio, occasione unica per immergersi in un mondo di arte, colori e profumi.