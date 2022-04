Grande prestazione per i monegaschi, il Roca Team espugna Milano

Monaco. Grande ed enorme prestazione del Roca Team che espugna Milano e rafforza ancora di più la sua posizione nella corsa a quei playoff che si merita ampiamente alla luce dei fatti.

Vincere a Milano non è mai semplice, vincere a Milano usando l’arma prediletta dei milanesi, la difesa, vale doppio; il terzo quarto col parziale di 20-1 che svolta il match è un capolavoro di intensità difensiva di squadra, che poi trova in Paris Lee e Dwayne Bacon i terminali offensivi che prima chiudono il gap e poi lo aprono a vantaggio del Roca Team.

«La difesa è la chiave» – dice giustamente coach Obradovic ed è con questa idea che la squadra rimonta da meno 11 e riesce a ribaltare una partita che Milano, fino all’intervallo, stava gestendo sui suoi ritmi lenti e di controllo del gioco. La chiave è anche incunearsi nel cuore del gioco milanese, cui manca Nick Melli che è il vero ago della bilancia dell’Olimpia, e leggere lucidamente le difficoltà dei milanesi in attacco, aumentando l’applicazione difensiva per poi trovare con facilità la via del canestro. Ancora più importante è vincere, anche segnando pochi punti, contro una squadra che dei bassi punteggi ha fatto quasi un marchio di fabbrica, e riuscendo fin dall’inizio a mandare fuori giri quei giocatori importanti sui quali è costruito il gioco di coach Messina: Rodriguez, Hines, Delaney, Devon Hall.

Anche se non amiamo parlare troppo dei singoli due giocatori hanno illuminato con i loro lampi di classe la partita ed hanno fatto la differenza: Donta Hall, devastante sotto le plance, 16 punti, 8 rimbalzi, 2 stoppate e zero errori, capace di soluzioni acrobatiche al ferro davvero squassanti e finalmente calato in una realtà di Eurolega in cui ha mezzi fisici e tecnici di prim’ordine da mettere a frutto.

Mike James, bravo a non cadere nella trappola del ritorno sul luogo del delitto, quel Forum che per metà lo fischia e per metà lo ama senza remore, bravissimo ad aspettare che la partita gli venisse incontro, a giocare con la squadra e per la squadra, e i 19 punti più 7 assist non dicono della costante presenza nella partita, delle letture giuste e del giusto atteggiamento.

Sempre coach Obradovic afferma che il Roca Team questi playoff se li merita decisamente, ed in effetti è ormai tre mesi che la squadra si esprime su rendimenti molto alti, con una capacità di vincere in trasferta tipica delle squadre di alto livello. Perché, al di là delle alchimie di classifica, pesantemente condizionata dallo stop alle squadre russe ( il Roca Team aveva un bilancio di 4-1 con queste ), i monegaschi sono squadra da playoff e non tanto per farci una passeggiata, quanto per costituire una seria presenza in grado di giocare le proprie carte fino in fondo.

Giocare partite come quelle di ieri sera significa anche, molto semplicemente, aver raggiunto quel grado di maturità collettiva e di coesione che permette di sopperire ad un inizio non brillante e poi di individuare e volgere a proprio vantaggio i punti deboli dell’avversario: il Roca Team ha capito che a Milano mancava energia, e su quei binari ha messo la gara per poi portarsi a casa una meritata vittoria.

Manca solo l’ultimo ostacolo, l’Alba Berlino, per raggiungere un traguardo meritato e storico, dopo aver onorato il gioco e la competizione di questa prima Eurolega del basket monegasco: noi ci crediamo a questi playoff!

Marco Ghisalberti www.streambasket.com

Segui l’Eurolega su www.streambasket.com