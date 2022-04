Gp Emilia Romagna, sesto il monegasco Leclerc

Monaco. «Ho dato tutto ma alla fine sono andato oltre il limite. Ci dispiace per la squadra e per tutti i tifosi che ci supportano. Invece di un P3, è finito in un P6. Torneremo più forti». Con queste parole Charles Leclerc commenta sui social il Gp dell'Emilia Romagna andato in scena domenica a Imola.

Il pilota della Ferrari si è infatti piazzato sesto alla quarta gara dell’anno del Mondiale di Formula Uno, andata in scena sul circuito Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Sull'asfalto bagnato Leclerc parte dalla seconda posizione ma viene subito sorpassato da Perez e Norris. Riesce poi a scavalcare Norris per la terza posizione ma a causa di un errore, a una decina di giri dalla bandiera a scacchi, perde il controllo della sua Ferrari ed è così costretto a un pit-stop imprevisto per sostituire l'ala anteriore. Perde di conseguenza posizioni arrivando alla nona ma non demorde, torna in gara e riesce a recuperare fino alla sesta posizione.

Il prossimo impegno sarà a Miami. Domenica 8 maggio alle 21.30 si terrà infatti il quinto appuntamento della nuova stagione: il Gp di Miami.