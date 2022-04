Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, all’Ariston proiezione del film “Sul sentiero blu”

Sanremo. Nell’ambito della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, Angsa Imperia, associazione nazionale genitori persone con autismo, organizza giovedì 7 aprile alle 17 presso la Sala Roof 1 del Ariston di Sanremo, una proiezione del film “Sul sentiero blu” con il patrocinio di Asl1 Imperiese.

La storia di un gruppo di ragazzi Autistici di Torino che hanno effettuato un percorso di 7 giorni sulla Via Francigena. Alla proiezione Parteciperà il dottor Roberto Keller, referente scientifico del progetto e direttore regionale per i disturbi dello spettro autistico in età adulta della Regione Piemonte

L’ingresso é libero fino ad esaurimento dei posti.