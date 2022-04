Giornata donazione organi e tessuti, sindaco Scajola: «Dimostriamo che Imperia è la città del sì»

Imperia. Il sindaco di Imperia Claudio Scajola sensibilizza sulla giornata nazionale della donazione di organi e tessuti invitando i cittadini a “scegliere di donare”.

«Le azioni dei cittadini, anche quelle più semplici, formano l’essenza di una comunità. Tra i gesti più importanti c’è quello di donare. Vi invito tutti a dire “Sì” alla donazione di organi e tessuti al rinnovo della vostra carta di identità. Dimostriamo che Imperia è la città del sì» commenta il sindaco sui social.

La campagna “Donare è una scelta naturale”, accompagnata dal pay-off “Dichiara il tuo Sì in Comune”, è stata promossa dall’Anci per la XXV Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti e tra le tante iniziative in programma, una campagna social con protagonisti i sindaci per un appello corale alla donazione, a cui Imperia ha aderito.