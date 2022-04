Giochi per i bambini ucraini, l’amministrazione di Bordighera ringrazia l’Unicef

Bordighera. L’amministrazione della Città desidera ringraziare il Comitato Unicef di zona, nella persona della professoressa Colomba Tirari, per la generosità con cui ha donato ai piccoli profughi ucraini ospiti nella struttura di Montenero tanti graditissimi giochi per tutte le età.

«È un bellissimo gesto, ricco di significato: per il sorriso che potrà donare ai bimbi in fuga da un tragico conflitto e per il messaggio di vicinanza ad una popolazione il cui desidero è quello di tornare al più presto in patria», commenta il sindaco Ingenito e conclude dicendo «Un ringraziamento particolare al consigliere Walter Sorriento, coordinatore dell’iniziativa».