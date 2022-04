Fine settimana importante per le prime squadre della Rari Nantes Imperia

Imperia. Altro week-end importante per le prime squadre di pallanuoto della Rari Nantes Imperia. Poi la pausa per la Pasqua che proietterà all’ultimo rush della stagione.

Come consueto, per prima sarà di scena la formazione maschile guidata da Andrea Pisano. Sulla propria strada, la trasferta alla piscina ‘Longo’ di Bologna contro la President. Il fischio d’inizio è fissato per le 17 di sabato 9 aprile, affidato ai signori Alessandro Roberti Vittory e Luca Iacovelli. Delega affidata ad Enzo Carannante; le squadre saranno in acqua subito dopo il big-match del girone Nord tra De Akker e Bogliasco.

Tra le fila giallorosse sarà assente l’esperto Samuele Barla.

Le RariGirls di Gerbò giocheranno domenica, alla ‘Cascione’ con fischio d’inizio alle 17. Ed ospiteranno Firenze Pallanuoto per cercare continuità dopo la grintosa vittoria di Quartu Sant’Elena e provare a conquistare la tranquillità in classifica. L’unico dubbio è per la calotta numero 1, con l’allenatore che però ha ricevuto risposte positive dalla bella prova in Sardegna di Giorgia Cappello.