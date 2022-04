Fine settimana di successi per l'Atletica Vallecrosia e l'Atletica 2000 Bordighera - Riviera24

Vallecrosia. Ottimi risultati per l’Atletica Vallecrosia e l’Atletica 2000 Bordighera nel fine settimana. Entrambe le società hanno partecipato ai campionati regionali-provinciali di prove multiple giovanili con gare di contorno assolute: il Trofeo Giovanna Ardissone, andato in scena sabato 2 aprile presso il nuovissimo impianto “Lagorio” a Imperia.

«Le gare al Trofeo Giovanna Ardissone sono andate bene. I nostri atleti si sono cimentati nelle prove multiple, dai più piccolini ai più grandi, con tanto impegno» – commenta l’Atletica 2000 Bordighera – «Sabato è stata una giornata freddissima e così alcune gare alla fine sono saltate. Si sono comunque distinti Gabriele Ferrara, che ha vinto i 1000 m cadetti in solitaria concludendoli in un ottimo 2’48”, e Viola Sanchez, che si è aggiudicata il secondo posto sia nel lancio del vortex con la misura di 25,71m che nei 600 m con il tempo di 1’56”. Avrebbe dovuto fare anche un Tetrathlon, composto da quattro gare ma due, salto in alto e ostacoli, sono state annullate per il rischio di scivoloni a causa della pioggia. Avevamo anche tanti altri atleti alla loro prima esperienza che hanno fatto delle buone performance».

Domenica l’Atletica Vallecrosia ha preso parte anche ad altri due eventi sportivi. Alla gara podistica di 10 km a Ventimiglia a scopo benefico, organizzata dal liceo Aprosio a favore della Lega Fibrosi Cistica Liguria, ottima performance delle atlete Celestina Malugani, che si è piazzata prima, Sira Panizzi, che è arrivata seconda, e Arianna Pisano, che è giunta terza. Nel pomeriggio, invece, Mattia Bongiovanni si è classificato quinto ai Campionati Regionali dei 10 km su pista andati in scena a Genova.

«Tante emozioni nel fine settimana per i nostri atleti impegnati su diversi fronti – commenta l’Atletica Vallecrosia – Nonostante la freddissima giornata di sabato al Trofeo Giovanna Ardissone a Imperia Mathias Busacca si è classificato 3° nel salto in lungo da fermo con 2,54m e 11° nei 300 m con 40″65, purtroppo guadagnandosi un lieve infortunio. Domenica mattina, invece, a Ventimiglia alla 10 km su strada a scopo benefico organizzata dal Liceo Aprosio, Celestina Malugani, Sira Panizzi e Arianna Pisano si sono rispettivamente classificate 1°, 2° e 3° nella categoria femminile. Domenica pomeriggio, infine, si sono svolti a Genova i Campionati Regionali dei 10 km su pista dove Mattia Bongiovanni si è classificato 5° concludendo in un interessante 36’44”, per lui era la prima esperienza su pista».