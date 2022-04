Fine emergenza sanitaria anche in chiesa. Ecco le indicazioni per la settimana Santa

Imperia. Con la fine dell’emergenza sanitaria sancita lo scorso primo aprile, riprendono, con le dovute cautele, le abitudini dei cittadini e non fanno esclusione quelle religiose.

In occasione della settimana Santa che porterà a celebrare Pasqua il prossimo 17 aprile, la Diocesi di Albenga-Imperia rende note le disposizioni per gli eventi liturgici, esortando i fedele a prendere parte in presenza alle funzioni, soprattutto per quanto riguarda il momento dell’Eucaristia.

La domenica delle Palme, la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme si celebrerà come previsto: religiosi e fedeli potranno portare il ramo d’ulivo o di palma, possibilmente senza effettuare scambi.

Il giovedì Santo, nella Messa della “Cena del Signore ”, si eviterà il rito della lavanda dei piedi, mentre il venerdì Santo, aderendo all’invito del Papa a pregare per la pace in Ucraina, si invocherà il Signore nella preghiera universale proclamata integralmente.

L’atto di adorazione della Croce, evitando il bacio, avverrà come consuetudine, mentre la Veglia Pasquale sarà celebrata in tutte le sue parti come previsto dal rito.