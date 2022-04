Finanziamenti di Regione Liguria al Comune di Ospedaletti, Cimiotti: «Migliorano offerta turistica della città» - Riviera24

Ospedaletti. E’ stato confermato il finanziamento da parte della Regione Liguria di complessivi 1,5 milioni di euro per il completamento dei lavori sul ‘Lotto 3’ (spiagge). Il progetto prevede lavori per la difesa e la resilienza di un tratto del litorale cittadino di levante, dalla cosiddetta ‘area cani’ sino alla spiaggia libera attrezzata Cala Palamari (subito dopo il parcheggio del Byblos). I lavori consisteranno nel ripascimento delle spiagge per circa 250 metri lineari di costa.

Il progetto però comprende anche un intervento simile per un’altra spiaggia libera attrezzata, la Caletta del Gabbiano, oltre al rifacimento della strada di accesso dal parcheggio del Byblos fino al piazzale e la sistemazione della passeggiata sottostante alla pista ciclabile. Una volta concluso l’iter burocratico, verranno avviati i lavori che presumibilmente inizieranno al termine dell’imminente stagione balneare.

Sempre dalla Regione Liguria sono stati confermati altri due finanziamenti a favore del Comune di Ospedaletti per complessivi 550.000 euro, destinati alla realizzazione del ‘Parco Fitness’ sulla Pista Ciclopedonale e all’opera di consolidamento del muraglione all’altezza dell’albergo Petit Royal in corso Regina Margherita.

«Con questi ulteriori finanziamenti, la Regione Liguria ed in particolare gli assessori competenti hanno sposato e riconosciuto la necessità di migliorare e sviluppare l’offerta turistica della nostra città, finanziando opere fondamentali che daranno un nuovo volto alla nostra costa, alle nostre spiagge e alla pista ciclabile rendendo più interessante, riposante ed attraente, soggiornare nella nostra cittadina» – dichiara il sindaco Daniele Cimiotti.