Fiere e congressi a Sanremo, approvato progetto da 400 mila euro - Riviera24

Sanremo. Via libera al progetto di sviluppo e promozione della Città dei fiori sul mercato del turismo congressuale denominato in gergo tecnico MICE (Meeting, Incentive, Congress and Exhibition). A presentare la proposta, approvata nei giorni scorsi dalla giunta Biancheri, era stata la Triumph Group International, azienda che organizza grandi meeting e congressi aziendali con sede a Milano, Roma, Shangai, Londra, Singapore e Riyadh. Il primo step aveva visto il piano integrato di sviluppo elaborato dalla Triumph passare a febbraio dal Tavolo del turismo, che l’aveva accolto chiedendo piccole modifiche. Stando ai dettagli del quadro economico autorizzato dalla giunta, per prima cosa Triumph si impegna a stendere uno studio di fattibilità volto a comprendere la reale capienza delle location cittadine adatte ad accogliere i congressi. Palafiori, Ariston, Teatro del Casinò, Cinema Centrale per dirne alcune.

Poi c’è la creazione di una piattaforma web, di grafiche e video per la promozione, consulenze per marketing e formazione per gli operatori locali che dovranno interfacciarsi con le aziende, quindi la pubblicazione di alcuni redazionali su riviste di settore e la partecipazione alle fiere Buy Mice di Milano e Roma. Il totale complessivo messo a budget dall’amministrazione comunale sfiora i 420 mila euro per tre anni, di cui oltre la metà coperti dal gettito della tassa di soggiorno. Per Sanremo è il primo passo dopo tanti anni verso un potenziale nuovo asset turistico che in passato avrebbe dovuto essere intercettato dalla società partecipata Sanremo Promotion.