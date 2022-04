Sanremo. Si è riunita ieri sera al gran completo, nella sala del ristorante del circolo golf degli ulivi, la sorellanza di Fidapa Sanremo, Imperia e Ventimiglia. Le socie delle rispettive sezioni hanno risposto con entusiasmo all’appello lanciato dalla presidente sanremese Beatrice Vanzo, accogliendo l’invito a partecipare tutte insieme al tradizionale appuntamento con la cena delle candele, dopo l’anno di vuoto causato dalla pandemia.

All’evento non hanno fatto mancare la propria presenza le tre più alte cariche politico istituzionali del Ponente ligure. A partire dal presidente della Provincia e sindaco della città di Imperia Claudio Scajola, dal sindaco di Sanremo e padrone di casa, Alberto Biancheri e il primo cittadino di Ventimiglia Gaetano Scullino. I tre sindaci hanno cenato allo stesso tavolo (per la prima volta dal loro insediamento), insieme alla presidente Vanzo e alle parigrado delle sezioni del capoluogo e della città di confine: Anna Littardi ed Elisa Amelio. Sedute tra il consesso delle autorità c’erano anche Rachele Capristo, presidente del distretto Nord Ovest e Adriana Di Biase, vice questore in forze nel commissariato di Sanremo.

Tra il pubblico, composto da un centinaio di iscritte, l’assessore alla Cultura del Comune di Sanremo Silvana Ormea, il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi, la past president e la segretaria del distretto nord ovest, Antonella Tosi e l’architetto Raffaella Panizzi, oltre a Cinzia Salerno presidente della sezione di Alassio.

«Segnale di unione, coesione e comunione d’intenti», – così ha definito la cena delle candele di quest’anno la presidente di Fidapa Sanremo Beatrice Vanzo -. Questa cerimonia vuole far rivivere simbolicamente la speranza di tutte le donne del mondo che sono vittime di ingiustizie o private della libertà». Nel corso della serata diversi sono stati i momenti di sensibilizzazione sulla tragedia dell’Afghanistan prima e della guerra in Ucraina poi.

Rispettato ancora una volta il rito dell’accensione delle candele ideato più di 90 anni fa negli Stati Uniti d’America dalla dottoressa Lena Madesin Philips. La fiamma è divampata sulla candela bianca più alta, simbolo dell’Internazionale, seguita da quella bianca per l’Italia e dalle cinque altrettanti prime Federazioni (USA, Austria, Canada, Francia, Regno Uniti). Le 33 simboleggianti i successivi Paesi aderenti, le 55 candele blu, simbolo dei restanti Clubs associativi e, infine. la candela verde, l’Avvenire. Alla cerimonia è stata presentata anche la nuova iscritta, la pedagogista Giusi Ruotolo.