F1, il monegasco Charles Leclerc vince il Gp d'Australia - Riviera24

Monaco. Charles Leclerc vince anche il Gran Premio dell’Australia. Ieri il monegasco è infatti riuscito a conquistare il secondo Gp della stagione in 1:27:46.548, dopo una straordinaria gara. Sul podio anche Perez e Russell.

Un fine settimana incredibile per il pilota della Ferrari che, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche, è riuscito a salire sul gradino più alto del podio della terza gara dell’anno del Mondiale di Formula Uno, andata in scena sul Circuito Albert Park nella città di Melbourne, durante la quale è rimasto sempre in testa. Si aggiudica così la seconda vittoria della stagione, il terzo podio e stabilisce inoltre il giro più veloce in pista confermandosi in testa alla classifica generale con 71 punti.

«Il lavoro di squadra fa funzionare il sogno. Seconda vittoria della stagione. Molto felice!! Forza Ferrari» - commenta soddisfatto, sui social, Charles Leclerc.

Il prossimo impegno sarà a Imola. Domenica 24 aprile si terrà infatti il GP dell'Emilia Romagna, quarto appuntamento della nuova stagione, che sicuramente riserverà altre forti emozioni.