Euroflora 2022, prende forma il giardino Sanremo

Sanremo. Prende forma l’allestimento dell’area espositiva che mostrerà il patrimonio floreale di Sanremo ai visitatori di Euroflora 2022, in programma dal 23 aprile all’8 maggio a Genova. A curare il progetto della Città dei fiori sono stati l’architetto e dirigente di Palazzo Bellevue Laura Aichelburg, il dirigente del settore Lavori Pubblici Danilo Burastero e l’agrotecnico Luca Mirto, con la supervisione dell’assessore alla Floricoltura Lucia Artusi (da ieri dimissionaria) e della consigliera comunale Ester Moscato. Le installazioni sono merito degli operatori della società partecipata Amaie Energia e Servizi.

L’idea progettuale presentata dal Comune di Sanremo è di riproporre l’ambiente urbano della città, attraverso due dei differenti ambiti che ne connotano l’immagine: via Matteotti, principale arteria cittadina, cuore delle attività commerciali strette tra piazza Colombo e Casinò, e i parchi cittadini, nati per lo più nella Sanremo a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Tra le essenze più utilizzate ci sono la Lobelia, la Begonia, Balsamina, Asteraceae e le immancabili palme. «Mi auguro che anche quest’anno, come nel 2019, Sanremo possa ottenere un riconoscimento per la sua creazione», – commenta Artusi -.