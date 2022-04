Euroflora 2022, Piana: «Ottima partenza, pioggia di premi per la Regione Liguria»

Genova. Pioggia di premi per la Regione Liguria ad Euroflora 2022, l’esposizione internazionale visitabile sino all’8 maggio presso i Parchi e i Musei di Nervi. «L’ottenimento del maggior numero di riconoscimenti – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – alla nostra regione premia l’alacre lavoro di ricerca e di allestimento svolto dagli Uffici, dal Sistema Camerale, dal Distretto Florovivaistico e dai Floricoltori Liguri».

«Ottima la partenza di Euroflora, in più da quest’anno, alla figura che consegue il primo posto nel medagliere, viene consegnato il premio Giovanni Robiglio, per ricordare uno dei padri della floricoltura italiana. Importante il suo impegno associativo e nelle relazioni: è stato, tra gli altri, alla presidenza del Comitato organizzatore di Euroflora, presidente di Confagricoltura Genova e vicepresidente di Confagricoltura Liguria oltre che vicepresidente dell’AIPH (Association International des Producteurs Horticoles). Oggi, il ricco medagliere premia la collettiva di Regione Liguria, che veicola le più rappresentative produzioni dell’intero florovivaismo ligure. Una particolare menzione va all’azienda agricola Vincenzo Enrico che espone presso la Cappelletta della Regione Liguria, impresa nata nel 1952 e dal 1967 votata alla produzione di orchidee, presente ad Euroflora sin dalla prima edizione. L’orgoglio del made in Liguria presentato ad Euroflora mostra con grande forza evocativa le eccellenze e la tradizione del territorio, e ci sprona a fare sempre di più sistema per superare la crisi dei costi delle materie prime e dell’energia derivante dal difficile quadro internazionale accelerando, al contempo, sull’ecosostenibilità».