Euroflora 2022, in esposizione anche le ricchezze dell'artigianato ligure - Riviera24

Genova. Ci saranno anche le ricchezze dell’artigianato ligure in vetrina ai parchi di Nervi, durante le giornate di Euroflora 2022. Un viaggio alla scoperta delle creazioni delle imprese artigiane aderenti al marchio regionale “Artigiani in Liguria“, con cui Regione Liguria vuole valorizzare la qualità del saper fare ligure sulla scena internazionale.

Dall’ardesia della Val Fontanabuona ai damaschi di Lorsica, fino alla sedie di Chiavari e al velluto di Zoagli. Sono molti i manufatti artigianali che verranno esposti con le composizioni floreali nelle stanze della Galleria di Arte Moderna (GAM) di Villa Saluzzo, all’interno di Euroflora, fino al prossimo 8 maggio.

«La maestria dei nostri artigiani, custodi della storia e delle tradizioni regionali, sbarca per la prima volta a Euroflora, in un connubio di creatività artistica e floreale unica nel suo genere – racconta l’assessore allo Sviluppo economico e all’Artigianato Andrea Benveduti – Ringrazio Camera di Commercio e le associazioni di categoria Cna e Confartigianato Liguria per aver organizzato questa iniziativa, che rientra nelle attività della Commissione Regionale per l’Artigianato».

Domani, domenica 24 aprile, nell’area dell’ex fienile si terrà una giornata dimostrativa con le imprese dell’artigianato artistico e alimentare che metteranno in mostra le proprie attività, offrendo ai visitatori una degustazione dei loro prodotti.