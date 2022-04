Erasmus+ Peace Games, due docenti del liceo Cassini di Sanremo a Lione

Sanremo. Nei giorni 6 e 7 aprile, due docenti del Liceo Cassini, Tiziana Marchiani e Walter Scavello, si sono recati a Lione per partecipare ad un incontro transnazionale relativo al progetto Erasmus+ Peace Games. Il progetto prevede la raccolta e la sperimentazione in classe di giochi che hanno come finalità l’educazione alla pace e lo sviluppo di abilità sociali, civiche e democratiche.

Si è trattato di due giorni di intenso lavoro che ha portato alla definizione delle azioni e delle modalità di utilizzo dei giochi con gli alunni e alla partecipazione al workshop “Construire la paix: éducation ludique et civique”, organizzato dall’associazione francese FREREF, coordinatrice del progetto.

Nelle prossime settimane partirà, nel liceo cittadino, la sperimentazione di alcuni dei 55 giochi selezionati. Per questa azione pilota è gradita anche la collaborazione con altre scuole di ogni ordine e grado della Provincia. I docenti saranno lieti di coinvolgere altri insegnanti in questa attività utile e stimolante.