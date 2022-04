Elezioni Rsu 2022, Anief Liguria in forte crescita: +16,75% rispetto alla campagna 2018 - Riviera24

Genova. L’organizzazione sindacale Anief Liguria ha scelto di attendere di avere tutti i dati prima di commentare il risultato delle elezioni RSU 2022.

«Adesso finalmente, avendo scrutinato tutti i verbali delle 134 scuole in cui abbiamo presentato la lista, possiamo fare un bilancio definitivo: Anief è un sindacato in forte crescita nel comparto Istruzione e Ricerca in Liguria. Particolarmente significativi i dati di Savona e La Spezia, dove le liste ANIEF hanno registrato oltre il +22% di voti rispetto alle elezioni del 2018, incrementi a doppia cifra anche nelle province di Genova e Imperia, a livello regionale è stata eletta una RSU su tre» – fa sapere Anief Liguria.

«Un risultato eccezionale, che premia il lavoro che ogni giorno le nostre sedi provinciali portano avanti con impegno e passione a tutela del personale scolastico» – commenta la presidente regionale Anief Liguria Maria Guarino.

Il vice presidente regionale Andrea Parenti aggiunge che «questo è un risultato che ci investe di una responsabilità ancora maggiore ma che siamo ben felici di assumere». Concludono i sindacalisti: «Ci impegniamo con tutte le Rsu elette e i terminali associativi a garantire nella contrattazione integrativa una gestione trasparente dei fondi e vigileremo sul corretto funzionamento di ogni istituzione scolastica».

«Grazie alle candidate e ai candidati, oltre 170, che hanno consentito ad Anief Liguria di essere presente con le proprie liste in oltre 100 scuole della regione. Grazie a tutto il personale docente educativo ed Ata per aver votato

Anief: per loro e insieme a loro che continueremo a lottare, ogni giorno, #perunascuolagiusta» – conclude Anief Liguria.