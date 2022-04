Taggia. Stop per un calciatore del Taggia. Si tratta di Mirko Ravoncoli. E’ la decisione del giudice sportivo in seguito alle partite dei play off di Eccellenza andate in scena lo scorso 24 aprile.

Secondo il provvedimento disciplinare Mirko Ravoncoli è stato squalificato «per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II Infr)».

I ammonizione diffida, invece, per Luca Fiuzzi e Iliasse Elkamli.