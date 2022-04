Ventimiglia. Squalifica per un calciatore del Ventimiglia Calcio. Si tratta di Marco Eugeni. E’ la decisione del giudice sportivo in seguito alle partite, valide per i play out di Eccellenza, andate in scena lo scorso 24 aprile.

Secondo il provvedimento disciplinare «squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II INFR) per Marco Eugeni».

I ammonizione diffida, invece, per Filippo Addiego e Marco Sparma.