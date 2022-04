Eccellenza, squalifica per due calciatori dell’Ospedaletti

Ospedaletti. Stop per due calciatori dell’Ospedaletti Calcio. Si tratta di Luigi De Mare ed Elia Ambesi. E’ la decisione del giudice sportivo in seguito alle partite, valide per i play out di Eccellenza, andate in scena lo scorso 24 aprile.

Secondo il provvedimento disciplinare «squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II INFR) per Luigi De Mare ed Elia Ambesi».

III ammonizione diffida, invece, per Simone Cambiaso e Giorgio Oddo e I ammonizione diffida per Paolo Ventrice.