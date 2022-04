Eccellenza, il Ventimiglia Calcio perde contro il Pietra Ligure - Riviera24

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio frana (1-3) nell’incontro casalingo con il Pietra Ligure e scivola al quartultimo posto dei playout di Eccellenza. Niente di irreparabile ma la faccenda comincia a diventare seria perché domenica prossima è in programma al Morel un’altra sfida pericolosa con l’Athletic Club Albaro attualmente secondo in classifica (e che non ha ancora perso un incontro).

Nella sfida con i savonesi i granata potevano fare di più, soprattutto dopo il rigore che li ha portati in vantaggio alla mezzora del primo tempo. E invece si sono stranamente rilassati permettendo al Pietra Ligure di prendere in mano la partita e segnare tre reti.

L’incontro col Pietra Ligure decolla al 27′ quando Rea viene falciato in area ed è rigore. Batte Ventre, un granata che dal dischetto non perdona. Questa volta fa più fatica del solito perché Berruti gli intercetta il pallone nel suo angolino destro.Tapin del numero 10 ventimigliese ed è rete.

Come si diceva, però, i granata non riescono a prendere in mano le redini del gioco e il Pietra Ligure pareggia. Al 44′ Alfano batte una punizione dal limite, Scognamiglio con l’aiuto del palo respinge, irrompe Tona: 1-1.

Nella ripresa il Pietra Ligure mostra di crederci e al 61′ Genta, liberato da un compagno, batte Scognamiglio con un preciso rasoterra dal limite. Il Ventimiglia non si rassegna affidandosi spesso a lunghi lanci quasi sempre “in bocca” ai savonesi. Ma purtroppo non è ancora finita. A tempo abbondantemente scaduto, Rovere approfitta di un retropassaggio sbagliato dei padroni di casa e infilza Scognamiglio nel suo angolino destro.

Ventimiglia Calcio-Pietra Ligure 1-3 (27′ Ventre rig.) (44′ Tona, 61′ Genta, 94′ Rovere)

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Allegro, Ierace, Addiego, Akkioui, Eugeni, Rea A., Trotti, Sparma, Ventre, Ala

Pietra Ligure: Berruti, Corciulo, Pili, Balla, Tona, Rovere, Roda, Genta, D’Arcangelo, Metalla, Alfano