Drammatico schianto a Ventimiglia, morto un uomo - Riviera24

Ventimiglia. Non ce l’ha fatta Christian Gallo, 41 anni, abitante in Francia. L’uomo che nel pomeriggio in sella al proprio scooter si è scontrato sull’Aurelia contro un’auto all’altezza del ristorante Baia Benjamin. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti di polizia locale di Ventimiglia.

L’incidente è avvenuto alle 16 di questo pomeriggio sulla SS1, nei pressi del ristorante Baia Beniamin. Gallo, a bordo del suo mezzo a due ruote viaggiava in direzione Italia quando avrebbe impattato l’auto che procedeva nel senso opposto al suo. Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi, per questa ragione era stato intubato e trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dall’elisoccorso, atterrato sulla spiaggia della Baia. Anche una donna francese è stata portata in ospedale in Francia.

Intervenuto sul posto un equipaggio della Croce Verde Intemelia. A rilevare l’incidente la polizia locale, in supporto per la viabilità intervenuto il commissariato di Ventimiglia. A seguito dell’incidente altre due auto sono rimaste coinvolte senza gravi conseguenze.