Sanremo. Un uomo di 71 anni è stato trovato morto stamane all’interno della propria abitazione in via Corradi a Sanremo. Sembra che il decesso sia avvenuto per cause naturali, probabilmente per un malore che ha colpito l’anziano.

Sul posto è intervenuta la polizia che sta compiendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.