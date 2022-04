Dopo il successo degli eventi “Pasqua Riviera”, Strambò, Bay Club e Boca Beach fanno il bis per il ponte del 25 aprile e il 1° maggio - Riviera24

Sanremo. “Pasqua Riviera“, il palinsesto di eventi messi insieme dal ristorante Strambò, il Bay Club e il Boca Beach ha riscosso un grande successo attirando migliaia di turisti Italiani e stranieri giunti a Sanremo per trascorrere qualche giornata all’insegna del sole e del divertimento.

Il debutto di questo grande progetto, assistito dal bel tempo, ha affermato il traguardo prefissato, rappresentando un’importante novità per il territorio ligure; quattro giorni, sei eventi diversi, ospiti speciali e professionisti hanno dato vita ad un weekend di Pasqua che non si era mai visto prima nella Riviera dei Fiori.

L’evento di Strambò firmato “Terroni” con ospite Pago, che ha accompagnato i commensali durante la cena, ha confermato di essere la “cena cantata” più acclamata della provincia, in cui cibo e location hanno fatto da padroni ad una cornice di musica e intrattenimento.

I tre appuntamenti pomeridiani ospitati al Boca Beach devono il loro successo agli inimitabili beach party con special guest: le feste in spiaggia che hanno trasformato la classica giornata al mare in eventi imperdibili ad alto tasso di divertimento e ottimi piatti di pesce accompagnati da una vasta cantina, pronta a soddisfare ogni richiesta.

Non da meno sono stati i due party notturni del Bay Club che hanno regalato alla riviera di Ponente e alla Città dei Fiori una Pasqua piena di musica e spettacolo tra performer, allestimenti, coreografie ed effetti speciali.

Giunti al termine di questi quattro giorni carichi di emozioni, non ci si ferma qui. Dopo il successo dei party di Pasqua, in occasione del ponte del 25 aprile si torna in pista per scatenarsi al ritmo delle migliori hit del momento.

In città è tempo di fare il bis di energia con tre eventi imperdibili: si inizia sabato 23 aprile con “Bay Music Saturday”, il sabato più ballato della Riviera che si prepara all’arrivo dell’estate 2022 con un imperdibile appuntamento primaverile.

Il Boca Beach conferma anche questa domenica 24 aprile, “PicNic”, l’evento che trasformerà il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio.

Domenica 24 aprile dalle 23 al Bay Club preparatevi a vivere una notte di divertimento sfrenato ballando e cantando fino a squarciagola in una notte speciale per riascoltare i successi di Dj Matrix, che hanno fatto ballare due generazioni.

In caso di maltempo l’evento “Bay Music Saturday” del 23 aprile verrà posticipato a sabato 30 aprile, mentre l’evento “PicNic” del 24 aprile verrà posticipato a domenica 1 maggio. Il tutto verrà ripetuto il weekend del 1 maggio, si partirà venerdì 29 aprile con il format “Terroni” allo Strambò di Sanremo per continuare sabato 30 aprile con “Bay Music Saturday” per finire domenica 1 maggio al Boca Beach con l’evento “PicNic”.

Potrete trovare tutte le informazioni dettagliate su:

Bay Music Saturday: https://www.bayclubsanremo.it/bay-music-saturday-2304/

Pic Nic: https://www.bocabeachsanremo.com/pic-nic-24aprile2022/

Bay Club | Dj Matrix: https://www.bayclubsanremo.it/djmatrix-2404/